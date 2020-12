보령제약-아이엠비디엑스, 액체생검 활용 치료제 개발 협약

[아시아경제 조현의 기자] 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 19,300 전일대비 200 등락률 -1.03% 거래량 346,615 전일가 19,500 2020.12.07 10:29 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"보령제약, 면역세포 치료제 가치 반영 기대" 보령제약, 커뮤니티 활발... 주가 -7.25%.12월 신규시설 투자 종료 임박, 경쟁력 UP 종목 총정리 close 은 종양 진단용 액체생검 기업 아이엠비디엑스와 기술 활용 치료제 개발 협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

보령제약은 아이엠비디엑스가 보유한 액체생검 기술을 활용해 개인 맞춤형 치료제 개발을 추진할 계획이다. 항암제 임상연구 진행 시 액체생검 기술을 적용해 동반진단 기술개발도 진행하고 약제 내성 생체표지자(바이오마커)에 대한 분석과 변이에 대한 새로운 치료 표적물질 발굴을 위한 공동연구도 할 예정이다.

액체생검 기술은 혈액, 척수액, 소변 등 체액에 존재하는 순환종양세포(CTC) 또는 순환종양 DNA 등을 통해 유전정보를 분석해 암 등 다양한 질병을 진단하는 기술이다. 아이엠비디엑스는 혈액 내 암세포에서 떨어져 나온 극미량의 혈액순환종양 DNA를 검출해 암을 진단하는 기술을 보유하고 있다.

안재현 보령제약 대표는 "현재 중장기 성장동력으로 항암 부문의 역량을 강화하고 있는 가운데 이번 협약은 통해 진단에서 치료제까지 이어지는 시스템을 갖추게 되는 계기가 될 것"이라고 했다.

