카카오, 알리바바 손잡고 '카카오프렌즈' 中 진출 박차

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 중국 알리바바 디지털미디어 엔터테인먼트그룹 '알리피시'와 손잡고 카카오프렌즈의 중국 진출을 가속화한다고 4일 밝혔다.

알리피시가 마스터 라이선싱 계약을 체결한 것은 카카오프렌즈가 최초다. 지식재산권(IP)에 관한 상품 기획·개발, 유통, 마케팅 등에 대한 권한을 위임 받는다.

알리피시는 브랜드 등 IP 비즈니스를 총괄하고 있으며 일본의 포켓몬스터, 건담 등 IP 라이선스를 비롯해 글로벌 시장을 대상으로 영향력을 확대하고 있다.

이번 라이선싱 계약을 계기로 알리피시는 중국 내 카카오프렌즈 IP 라이선스 사업을 포함해 타오바오, 티몰, 알리익스프레스 등 모회사인 알리바바의 전자상거래 플랫폼을 통해서도 다양한 종류의 카카오프렌즈 상품들을 유통할 계획이다.

내년에는 카카오프렌즈 슈퍼 IP데이, 왕홍 라이브 등을 앞두고 있으며, 6.18 쇼핑축제, 국경절, 광군제 등 중국 최대 쇼핑 축제를 비롯해 중국 3대 뮤직 페스티벌에도 참가할 예정이다.

카카오프렌즈는 2018년 중국 법인 설립 이래 상하이, 대만 등에 플래그십 스토어, 팝업 스토어를 운영하며 현지 시장을 개척했다. 내년 4월 '유니버설 베이징 리조트' 내 매장을 열 예정이다. 중화권 내 IP 비즈니스 강화를 통해 향후 유럽, 동남아 시장 진출도 계획 중이다.

권승조 카카오 CIPO(IP부문 책임자)는 "알리피시와 협력은 중국 시장 내 카카오프렌즈의 인지도와 경쟁력을 한층 높이고, IP 사업 확장의 새로운 발판을 마련하는 계기가 될 것"이라며 "다양한 비즈니스 방안을 마련하며 적극 협력할 계획"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr