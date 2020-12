김종인 "내년 보궐 승리 못하면 당 미래 없어…비상한 각오로 개혁"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 내년 보궐선거에서 승리하지 못하념 당의 미래는 없다며 비상한 각오로 개혁을 이어나가겠다고 강조했다.

김 위원장은 1일 오전 비대위가 주재한 원외 시도당위원장 간담회에서 "지금 우리당이 변화 혁신에 많은 노력을 하고 있지만 아직 1% 부족하다고 보는 시선이 많다"며 이같이 말했다.

그는 "내년 4월 서울·부산시장 (보궐)선거는 우리 당이 다시 집권 동력을 얻고자 하면 반드시 이겨야 되는 마지막 기회"라며 "이번 선거를 승리하지 못하면 당의 미래는 없다는 비상한 각오로 모든 것을 다 걸고 개혁을 이어나가겠다"고 말했다.

김 위원장은 "변화와 승리라는 목표에 한치 흐트러짐 없이 단결해 한 모습으로 과감하게 진전할 것"이라며 "지역에서 최선을 다해 주시면 내년 선거에도 긍정적인 영향이 있을 것"이라고 말했다.

주호영 원내대표도 "국정 현안을 보면 참으로 분통이 터지고 답답한 마음을 많이 느낄 것"이라며 "이런 헌정 파괴, 국정 문란을 저지하는 방법은 민심을 얻어 선거에 승리하는 수밖에 없다"고 말했다.

그는 "막상 선거 준비를 위한 우리 당의 상황들이 생각만큼 그렇게 만족스럽지는 못하다"며 "어려운 여건에 계신 위원장들이 더 최선을 다해 달라"고 당부했다.

