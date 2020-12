현대百면세점, 안티에이징 디바이스 브랜드 FAQ 론칭

동대문점·온라인몰 동시 선봬

[아시아경제 차민영 기자] 현대백화점면세점, 스위스 안티에이징 바이오테크 브랜드 'FAQ' 선보인다

현대백화점면세점시 스위스 안티에이징 바이오테크 브랜드 'FAQ'를 동대문점과 공식 온라인몰에서 선보인다고 1일 밝혔다. FAQ를 판매하는 것은 전세계적으로 이번이 처음이다.

FAQ는 3초에 1개씩 판매되는 전동 클렌지 브랜드 '루나'를 만든 포레오 글로벌에서 론칭하는 브랜드로 사용자가 직접 모바일 앱을 통해 효율적인 피부 관리가 가능한 것이 특징이다.

현대백화점면세점은 FAQ 오픈을 기념해 매장 방문 고객이 FAQ 디바이스의 고주파, EMS, T-sonic 진동, LED 라이트 등을 피부에 직접 체험할 수 있는 이벤트를 연다. 구매 고객에게는 69달러 상당의 '마누카 허니 세럼'도 증정한다.

현대백화점면세점 관계자는 "올해 집에서 전문적으로 피부를 관리하는 홈뷰티족 증가 추세에 맞춰 뷰티 디바이스를 론칭하게 됐다"며 "향후에도 매장을 방문하는 고객들을 위해 다양한 뷰티 체험 서비스를 진행할 예정"이라고 말했다.

한편, 현대백화점면세점은 무역센터점 9층에 면세업계 최초로 아모레퍼시픽의 9개 브랜드 제품 및 뷰티 디바이스를 한 곳에서 경험 가능한 프리미엄 편집샵 'V-커머스 매장'을 운영하는 등 다양한 뷰티 체험 서비스를 선보이고 있다.

