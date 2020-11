WHO "아프리카, 코로나19보다 말라리아 인한 사망자 더 많을 것"

[아시아경제 성기호 기자] 세계보건기구(WHO)가 아프리카에서 말라리아로 인한 사망자가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 사망자보다 더 많을 것이라고 30일(현지시간) 경고했다.

외신에 따르면 지난해 모기가 옮기는 말라리아로 인한 전세계 사망자는 40만9000여 명이고 이들 대부분은 아프리카에서 가장 가난한 지역의 갓난아이들이었다고 WHO는 최신 말라리아 보고서에서 밝혔다.

페드로 알론소 WHO 말라리아 프로그램 국장은 기자들에게 "(코로나19로 인한 말라리아 방역) 서비스 혼란 정도에 따라 사하라 이남 아프리카에서 2만∼10만 명의 추가 사망자가 나올 것으로 예상되며 사망자 대부분은 어린아이들일 것"이라고 말했다.

이어 "코로나19로 인한 직접 사망자보다 말라리아로 인한 초과 사망자가 더 클 가능성이 높다"고 덧붙였다.

아프리카 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 29일 기준 코로나19 사망자는 5만여 명이고 누적 확진자는 216만여 명이다. WHO 보고서는 2019년 글로벌 말라리아 감염은 2억2900만 건으로 지난 4년간과 같은 수준이다.

