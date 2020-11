현존 최고 신라비 2년 만에 공개

2009년 발견된 포항 중성리 신라비

"6세기 신라 사회문화 알려주는 귀중한 자료"

현존 최고(最古) 신라비(碑)로 알려진 '포항 중성리 신라비(국보 제318호)' 실물이 2년 만에 공개된다.

국립경주문화재연구소는 다음 달 8일부터 이 문화재를 국립경주박물관 신라역사관 3실에서 상설 전시한다고 30일 전했다. 2009년 5월 포항시 흥해읍 중성리 도로공사 현장에서 우연히 발견된 건조물이다. 신라 관등제의 성립 과정, 6부 내부 구조, 중앙 정부와 지방과의 관계 등을 알 수 있는 문자 203자가 새겨져 있다. 크기는 가로 49㎝, 세로 104㎝, 두께 12~13㎜다. 무게는 115㎏이다.

문화재청은 역사와 학술 가치를 인정해 2015년 국보로 지정했다. 제작 시기는 지증왕 2년(501)으로 추정된다. 지증왕 4년(503) 제작된 포항 냉수리 신라비(국보 제264호)보다 2년, 법흥왕 11년(524) 만들어진 울진 봉평리 신라비(국보 제242호)보다 23년이 빠르다.

국립경주문화재연구소는 지난 10년간 '포항 중성리 신라비 발견기념 학술발표회', '6세기 금석문과 신라 사회', '신라 왕경과 포항 중성리 신라비' 등 학술대회를 열어 비의 발견 직후 상황과 연구 성과를 정리했다. '포항 중성리 신라비 도록', '포항 중성리 신라비 자료집' 등도 발간했다.

관계자는 "6세기 신라의 사회문화를 알려주는 귀중한 자료"라며 "국립경주박물관의 신라역사관 3·4실 개편에 맞춰 일반에 공개한다"고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr