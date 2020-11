종근당 "나파벨탄, 코로나 치료제 2상 중간결과 긍정적"

[아시아경제 조현의 기자] 종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 171,500 전일대비 7,500 등락률 +4.57% 거래량 224,150 전일가 164,000 2020.11.30 11:01 장중(20분지연) 관련기사 종근당, 검색 상위 랭킹... 주가 -9.76%종근당, 동남아 3개국에 바이오시밀러 '네스벨' 수출종근당, 주가 17만 9500원.. 전일대비 -3.49% close 이 러시아에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제로 개발 중인 '나파벨탄'이 임상 2상 중간 평가에서 긍정적인 결과를 내놓았다.

은 30일 "러시아의 데이터안전성모니터링위원회(DSMB)가 나파벨탄의 임상 2상 시험의 안전성과 유효성에 대해 중간평가한 결과 임상의 유용성이 있음을 확인하고 임상을 지속할 것을 권고했다"고 밝혔다.

DSMB는 목표로 하는 임상 대상자 수의 50%를 완료한 시점에서 피험자의 안전성에 대한 점검과 임상의 진행 여부를 결정하는 임상 절차다.

은 이번 중간평가에서 코로나19 확진 환자 50명에게 10일 동안에 위약과 나파벨탄을 투약해 환자의 안전성과 함께 다양한 임상 지표를 평가했다.

은 지난 8월 31일 러시아 보건부로부터 임상 2상을 승인받아 9월 25일부터 환자 등재를 시작했다. 현재 목표로 하는 전체 피험자에 대한 등록과 투약을 완료했다. 관계자는 "최종 임상시험 결과 확인만을 남긴 상황"이라고 설명했다.

나파벨탄의 주성분인 나파모스타트는 한국파스퇴르연구소의 약물 재창출 연구에서 코로나19 치료제로의 개발 가능성이 확인된 물질이다.

은 DSMB의 권고를 바탕으로 연내 임상시험을 끝내고 국내에서 내년 1월 조건부 허가 신청을 목표로 하고 있다. 지난 20일에는 멕시코 식약처로부터 임상 2상을 승인받아 해외 임상 국가를 확대하고 있다.

