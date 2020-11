김천시, 경북도 수출정책 시·군 평가 '최우수' … 샤인머스켓 수출 '괄목'

샤인머스켓 수출, 2017년 대비 2년 만에 356% 증가

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 24일 경상북도의 올해 수출정책 시·군평가에서 최우수 기관으로 선정돼 사업비 3000만원과 시상금 250만원을 확보했다고 밝혔다.

이번 수상은 경북도가 23개 시·군을 대상으로 2020년도 수출달성도와 해외시장 개척 및 마케팅, 수출정책참여 분야 등을 지표 삼아 평가한 결과다.

김천시는 지난 2018년과 2019년 2회 연속 우수상에 이어 2020년에는 최우수 기관상을 수상하는 영예를 누렸다. 이번 평가에서 김천시는 수출전담부서 신설에 따른 업무전문화와 해외시장개척을 위한 기관장의 노력도를 높이 평가받았다.

지난해에는 김천시장을 단장으로 한 무역사절단이 베트남에서 한달 동안 판매홍보 행사를 펼쳐 큰 폭의 수출 증가 성과를 거두기도 했다. 특히 '샤인머스켓' 포도의 경우 2017년 대비 수출량이 2년 만에 356% 증가한 292t(352만달러)에 달한다.

김충섭 시장은 "코로나19 장기화로 많은 농업인이 판로에 어려움을 겪고 있는 만큼 농특산물의 해외 수출시장 개척과 수출품목을 다변화를 위해 끊임없는 노력을 이어 나가겠다"며 "수출 인프라 확대와 적극적인 수출지원 정책으로 가격 경쟁력을 갖춘 농특산물 수출품을 육성하겠다"고 다짐했다.

