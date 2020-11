테슬라 주가 상승에…머스크, 빌 게이츠 제치고 '세계 2위 부호' 등극

머스크 재산 1279억달러…올해에만 1003억달러 늘어

[아시아경제 정현진 기자] 전기차 업체 테슬라의 창업자 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 테슬라의 주가 상승에 힘입어 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠를 제치고 세계 부호 순위 2위에 올랐다.

23일(현지시간) 블룸버그통신 억만장자 지수에 따르면 머스크 CEO의 재산은 1279억달러(142조원)으로 집계돼 게이츠 창업자의 재산(1277억달러)보다 많아졌다. 이로써 머스크 CEO는 제프 베이조스 아마존 CEO(재산 1820억달러)에 이어 세계에서 두번째로 재산이 많은 인물이 됐다.

머스크 CEO의 재산은 올해 들어서만 1003억달러 늘었다. 이는 세계 500대 부자 순위를 매기는 블룸버그 억만장자 지수에 속한 부호 중 가장 많이 증가한 것이다. 올해 1월까지만 해도 머스크 CEO는 이 지수에서 35위를 차지했다.

머스크 CEO의 재산이 이처럼 급격하게 늘어난 이유는 테슬라의 주가 상승 때문이다. 그의 재산 중 3분의 2는 테슬라 주식이다. 테슬라 주가는 올해 초 86달러였으나 현재 522달러까지 급등했다. 이에 따라 테슬라의 시가총액도 5000억달러에 근접했다.

한동안 세계 최고 부호 자리를 지켰던 게이츠 창업자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 주가가 급등한 아마존의 베이조스 CEO에게 1위 자리를 내어준 데 이어 이번에 2위마저도 빼앗겼다.

