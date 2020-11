파수, 전환사채 콜옵션 우리사주조합에 양도

[아시아경제 박형수 기자] 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 7,180 전일대비 240 등락률 -3.23% 거래량 167,514 전일가 7,420 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 파수, 포레스터 보고서에 선도 업체로 등재파수, 제조사 외부 협업 지원 위한 랩소디 에코 v1.5 출시스패로우, 동적 분석 솔루션 수요 증가 close 가 2018년 11월 발행한 전환사채(CB)에 대한 콜옵션을 우리사주조합에 양도한다고 13일 밝혔다.

콜옵션은 2018년 11월 발행한 55억원 가운데 16억5000만원 규모다. 나머지 38억5000만원은 이미 전량 주식으로 전환됐다. 일반적으로 전환사채 콜옵션은 대주주에게 부여하지만, 파수는 임직원 복지 증진 차원에서 우리사주조합에 양도하기로 했다.

전환한 주식 46만0765주는 주가 보호를 위해 1년간 한국증권금융에 보호예수된다. 전환주식 물량 출회에 대한 시장의 오버행 우려를 해소할 것으로 기대했다. 아울러 우호지분도 확대한다는 계획이다.

회사 관계자는 "전환사채 콜옵션을 임직원에게 부여한 것이 큰 호응을 얻었다"며 "앞으로 기업의 미래 가치에 대한 강한 자신감을 대외적으로 보여준 것"이라고 말했다. 이어 "파수의 차별화된 기술력을 강화하며 임직원과 기업이 동반 성장해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

