[아시아경제 오현길 기자] 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 3,990 전일대비 10 등락률 +0.25% 거래량 37,282 전일가 3,980 2020.11.13 14:30 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋생명, 3Q 영업익 423억…전년比 28%↑미래에셋생명, 12억건 빅데이터로 보험스코어 개발미래에셋생명, 변액보험 시장 점유율 50% 돌파 close 은 연결재무제표기준 3분기 누적 당기순이익이 1022억원으로 전년 동기 대비 13.3% 증가했다고 13일 공시했다.

매출액은 2조6453억원으로 지난해 같은 기간보다 1.9% 감소했지만, 영업이익은 1325억원으로 22.1% 늘었다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr