마이클 베이 신작 '송버드' 예고편에 등장한 LG 윙

예고 영상에서도 LG 윙 활용 모습 담아

[아시아경제 한진주 기자] LG전자의 전략 스마트폰 'LG 윙'이 영화감독 마이클 베이의 신작 영화에 출연한다.

10일 LG전자는 마이클 베이가 프로듀싱하고 아담 메이슨이 연출을 맡은 영화 ‘송버드(SongBird)’와 협업 마케팅을 진행했다고 밝혔다. 최근 공개된 예고영상에는 ‘LG 윙’이 등장하는데 배우들이 LG 윙의 스위블 모드를 활용해 영상통화를 하는 등 제품의 특장점을 자연스럽게 표현했다.

송버드에는 데미 무어와 K.J. 아파, 소피아 카슨 등 유명 할리우드 스타들이 대거 출연하며 연내 개봉을 앞두고 있는 기대작이다. LG전자는 지난달 15일 미국의 최대 이동통신사 버라이즌을 통해 LG 윙을 출시했다. 미국을 시작으로 독일, 이탈리아, 스페인, 호주 등에 순차 출시 예정이다.

LG 윙은 사용자들에게 익숙한 바 타입 스마트폰의 편의성에 필요할 때는 메인 스크린을 시계방향으로 돌려 숨어 있던 세컨드 스크린과 함께 사용할 수 있다.

정수헌 LG전자 MC해외영업그룹장(부사장)은 "마이클 베이 감독과의 협업은 LG 윙의 글로벌 출시에 맞춰 기획한 마케팅 활동의 일환"이라며 "스마트폰의 새로운 변화를 원하는 고객들을 적극 공략할 것"이라고 강조했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr