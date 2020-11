[아시아경제 정동훈 기자] 한 시민단체가 유시민(61) 사람사는세상 노무현재단 이사장을 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손 혐의로 고발한 사건에 대해 검찰이 무혐의로 결론 내린 것으로 전해졌다.

7일 시민단체 등에 따르면 이 사건을 담당한 서울서부지검은 최근 유 이사장이 명예훼손 혐의로 고발당한 건에 대해 증거불충분으로 혐의없음 처분했다.

한 단체는 유 이사장이 진행자인 유튜브 방송 '알릴레오'에서 패널이 '검사들이 KBS의 모 기자를 좋아해 (조국 수사 내용을) 흘렸다' 등의 성희롱성 발언을 했으나 유 이사장이 이를 저지하지 않고 방관했다며 지난해 10월 정보통신망법 위반 혐의로 고발했다.

이 단체가 유 이사장을 상대로 허위사실유포에 의한 명예훼손ㆍ위계에 의한 공무집행방해 혐의로 고발한 사건도 지난 2월 말 검찰에서 '각하' 처분됐다.

