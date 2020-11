LG화학, 세계 최대 바이오 디젤 기업 '네스테'와 MOU 체결

LG화학, 친환경 합성수지 바이오 원료 안정적으로 공급받아

내년 하반기 실질적 제품 생산 목표

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 650,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 656,000 2020.11.05 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 LG화학 오창공장서 코로나19 확진자 발생…공장 일시 폐쇄LG화학, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.46%주가 출렁여도 LG화학 사들이는 外人 close 이 바이오 원료를 활용해 친환경 합성수지 생산에 나선다.

은 5일 세계 최대 바이오 디젤 기업인 핀란드 Neste(네스테)와 바이오 기반의 친환경 사업 및 관련 시장 확대를 위한 전략적 파트너십(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

네스테는 자체 공정 기술을 보유한 바이오 디젤 분야 최고의 선도 업체로 전사 영업이익의 80%가 바이오 원료 및 이를 기반으로 한 친환경 제품에서 창출되는 글로벌 기업이다.

이번 협약으로 양사는 바이오 원료를 기반으로 한 다양한 제품의 상업화 기회를 함께 모색하며 시장 경쟁력을 강화하는 한편, 아시아, 유럽 및 글로벌 시장 정보를 공유하고 신용도 제품 개발에도 적극 협력하기로 했다. 내년 하반기 내 실질적인 제품 생산을 목표로 하고 있다.

구체적인 수량과 협력 기간은 양사의 협약에 따라 밝힐 수 없지만, LG화학은 향후 수년간 친환경 합성수지 생산에 필요한 바이오 원료를 안정적으로 공급 받을 수 있을 전망이다.

네스테의 바이오 원료는 재생 가능한 폐식용유, 팜오일 등의 식물성 기름으로 생산되며 화석 원료 대비 온실가스 저감 효과가 매우 큰 친환경 물질이다. 이를 통해 LG화학은 바이오 원료 기반의 PO(폴리올레핀), SAP(고흡수성수지), ABS(고부가합성수지), PC(폴리카보네이트), PVC(폴리염화비닐) 등을 생산할 계획이다.

이번 협약은 지속가능성 전략의 일환으로 탄소 중립 및 자원 선순환 활동에 집중하고 있는 LG화학과, 화학 분야로의 사업 포트폴리오를 확대하려는 네스테의 이해관계가 맞아 떨어졌기 때문이다. 네스테는 바이오 원료 사업을 석유화학 분야로도 확대시켜 사업 포트폴리오를 다각화하는 한편, LG화학의 기술력 및 수직계열화 기반의 다양한 고부가 제품에 재생 가능한 바이오 원료를 접목시킬 수 있게 됐다.

LG화학은 이번 파트너십을 통해 탄소 배출 및 온실가스 저감을 통한 지속가능성(Sustainability) 전략에 박차를 가한다.

LG화학은 지난 7월 국내 화학 업계 최초로 기후변화 대응을 위한 '2050 탄소 중립 성장'을 선언했다. 이번 파트너십을 계기로 다양한 주력 제품군에 바이오 원료를 적용할 수 있게 됐다. 화석 원료를 바이오 원료로 대체할 시 동일한 투입량 기준 기존 제품 대비 온실가스를 약 50% 가량 저감할 수 있다. LG화학은 향후 바이오 원료를 적용하는 비중을 점진적으로 늘려 나아갈 계획이다.

또 LG화학은 내년 상반기 내 바이오 원료로 생산하는 친환경 수지에 대한 ISCC 인증 획득을 목표로 하고 있다. 이를 통해 탄소는 줄이고 물성은 기존과 동일한 친환경 합성수지로 관련 시장을 적극 공략할 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr