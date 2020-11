도넛 360개·햄버거 60개 거짓 주문한 20대, CCTV에 덜미

[아시아경제 김봉주 기자] 한 20대 남성이 햄버거 60개와 롤케이크 30개, 도넛 360개 등 다량의 음식을 거짓 주문해 경찰이 수사에 나섰다.

4일 강원 속초경찰서에 따르면 지난달 29일 한 남성이 제과점을 찾아 햄버거 60개와 롤케이크 30개 등 35만원 상당의 음식을 주문하고 "나중에 찾으러 오겠다"며 전화번호를 남겼다.

그러나 이 남성은 저녁까지 찾아오지 않았고, 가게 주인이 전화를 걸자 다른 사람이 받았다.

해당 남성은 같은 날 도넛 가게도 방문해 68만원에 달하는 도넛 360개를 주문한 뒤 찾으러 가지 않았다.

신고를 받은 경찰이 가게 내 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 이 남성은 1년 전 비슷한 범죄를 저질러 업무방해로 입건한 A씨(25)가 유력하다고 봤다.

지적장애가 있는 A씨는 속이는 행위에 재미를 느껴 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

앞서 사건 2주 전인 같은 달 15일 김밥가게에서 김밥 20줄과 돈가스 20인분 등 21만원 상당의 음식을 거짓으로 주문한 남성도 있었다. 경찰은 해당 남성도 A씨인 것으로 보고 조만간 A씨를 불러 사건 경위를 조사할 방침이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr