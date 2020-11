주택금융공사, 아동복지시설 보호종료 청년 주거안정 나서

부산지역 청년 월세·공과금 및 지원센터 자립생활관 개·보수 지원

[아시아경제 박선미 기자] 한국주택금융공사(HF)가 아동복지시설 보호종료 청년의 주거안정을 적극 지원하고 나섰다.

한국주택금융공사는 부산광역시, 사회복지공동모금회 부산지회, 부산광역시 보호아동자립지원센터와 함께 ‘아동복지시설 보호종료 청년 주거지원’에 관한 사회공헌 협약을 맺었다고 4일 밝혔다.

HF공사는 이 협약을 통해 성년이 돼 아동복지시설의 보호가 종료되는 부산지역 청년들의 월세·공과금을 지원하고, 부산 보호아동자립지원센터의 청년 자립생활관을 개·보수 할 수 있도록 2억원을 기부했다.

HF공사 관계자는 “우리의 노력이 보호종료 청년의 주거고민 해결에 도움이 됐으면 한다”며 “공사는 앞으로도 청년들이 꿈을 포기하지 않고 당당한 사회구성원으로 자립할 수 있도록 적극 돕겠다”고 말했다.

