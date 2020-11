KT스카이라이프, 3Q 영업익 119억...전년比 8.3%↑

[아시아경제 구채은 기자] KT스카이라이프가 별도 기준, 3분기 119억원의 영업익을 거뒀다. 이는 전년대비 8.3% 증가한 수치다.

4일 KT스카이라이프는 3분기 매출 1668억원, 영업이익 119억원, 당기순이익 104억원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년대비 3.4% 감소했지만, 영업이익과 당기순이익은 인터넷 서비스매출 증가와 마케팅 비용 절감에 따라 전년대비 증가했다. 각각 영업이익 8.3%(9억원), 당기순이익 17.2%(16억원)가 늘었다. 다만 전 분기와 견줘서는 방송발전기금 납부 등 기타 비용의 일시적 증가에 따라 영업익은 51.2%(125억 원), 당기순익은 47.1%(92억 원) 감소했다.

2020년 3분기 기준 총 방송가입자는 410만명을 기록하며 전 분기 대비 3.9만명 감소했다. 위성방송전용 상품인skylife TV신규가입자는 상품경쟁력 확보로 전년 동기대비 18% 증가했다. 가입자당평균매출액(ARPU)이 높은 UHD 가입자는 전 분기 대비 3.1만명 증가한 139.5만명을 기록하며 전체 가입자의 34%를 차지하는 등 성장이 이어졌다.

인터넷 가입자는 ‘30% 요금할인 홈결합’ 영향으로 2.8만명이 신규 가입, 2018년 10월 인터넷 사업 론칭 이후 가장 많은 신규 가입을 기록하며 성장세를 이어갔다. 인터넷 누적 가입자는 3분기 말 기준 16.9만명으로, 작년 동기 가입자(8.8만명) 대비 약 두 배의 가입자가 스카이라이프 인터넷을 이용 중이다. 사은품 대신 요금에서 할인해주는 ‘30% 요금할인 홈결합’ 요금제 가입자가 늘며 인터넷 가입자 중 방송에 함께 가입한 DPS 결합률이 94.6%로 90% 이상을 지속 유지했다.

양춘식 KT스카이라이프 경영기획본부장은 "10월 30일 skylife모바일이 론칭한 만큼 방송, 인터넷, 모바일까지 모두 서비스 할 수 있는 스마트 플랫폼으로 4분기를 시작했다”며 “DPS를 넘어 TPS상품으로 고객들에게 합리적인 상품 제공을 통해 가계 통신비 절약에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

