"임산부役 위해 다이어트 포기"…'애비규환' 정수정의 큰 도전

[아시아경제 김봉주 기자] 그룹 에프엑스 출신 가수 겸 배우 정수정(크리스탈)이 첫 주연 영화 데뷔작 '애비규환'에서 5개월차 임산부로 변신한다.

3일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '애비규환' 언론시사회가 진행됐다. 이날 행사에는 최하나 감독과 정수정, 장혜진, 최덕문, 이해영, 강말금, 신재휘가 참석했다.

'애비규환'은 똑부러진 5개월 차 임산부 토일(정수정)이 15년 전 연락 끊긴 친아빠와 집 나간 예비 아빠를 찾아 나서는 드라마다.

주인공 토일은 캐스팅 단계부터 기대감을 모았다. 아이돌 출신이자 미혼인 정수정이 소화하기에 임산부 역할은 쉬운 도전은 아니었기 때문이다.

최하나 감독은 "에프엑스의 크리스탈 이미지가 강렬하게 있긴 하지만, 과거 출연작 중에 '하이킥'을 좋아했어서 코미디 연기를 잘할거란 기대가 있었다"고 말했다.

정수정은 "처음 임산부 역할을 제안을 받았을때, 한숨을 쉬었던거 같다"면서도 "너무 큰 도전이어서 망설여졌다. 그러나 대본을 읽고 나서는 한방에 읽어버리고 하겠다고 바로 말했다. 그만큼 대본이 재밌어서 하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "다만 어려웠던 점은 여름 날씨에 배를 차고 계속 촬영을 해야해서 땀이 많이 찼다. 그거 말고는 즐겁게 다 촬영했던거 같다"고 덧붙였다.

