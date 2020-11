이혜훈 "민주당, 문재인표 혁신 쓰레기통에 버리는 것"

[아시아경제 김슬기 기자] 더불어민주당이 내년 4월에 있을 서울·부산 시장 재보궐선거에 후보를 내기 위해 당헌을 개정하겠다고 밝힌 가운데 이혜훈 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원은 3일 "문재인표 혁신을 쓰레기통에 버려버리는 것"이라고 비판했다.

이 전 의원은 이날 KBS 라디오 '김경래의 최강시사'와 인터뷰에서 "문재인표 혁신이라는 약속을 했기 때문에 선거에서 국민들이 표를 많이 준 것 아닌가. 그래놓고 그 약속들을 본인들이 불리해지니까 이것을 쓰레기통에 버려버리는 것은 국민들이 결국 판단할 것이라고 본다"라며 이같이 말했다.

그러면서 "당 소속 선출직이 부정부패 등 중대한 잘못으로 직위를 상실해 재보궐을 실시하면 해당 선거구에 공천하지 않겠다는 의지를 담아서 당의 헌법을 만들고 그걸 많이 선전하지 않았나"라며 "민주당이 당의 헌법까지 고치면서 문재인표 혁신이라고 자신들이 자랑했던 그 약속을 뒤집는 것을 국민들이 좋게 보실 리는 없다고 본다"라고 재차 비판했다.

이어 "더구나 이번에 그 약속을 바꾸는 입장에서 뒤집는 그런 과정에서 당헌 투표로 당헌을 고친다고 했는데 뚜껑을 열어보니 사실 26%밖에 투표를 안 했다"라며 "과반 투표 50%는 고사하고 거의 절반밖에 안 되는 26% 그렇게 투표한 것을 가지고 이건 결정력을 가졌다고 볼 수 없는 그런 투표 결과 아닌가"라고 덧붙였다.

앞서 민주당은 내년 4월 서울·부산 시장 보궐선거에 후보를 내기 위해 당헌 개정을 하겠다고 밝혔다. 민주당에 따르면 이를 위해 지난달 31일부터 이틀간 권리당원 투표를 진행한 결과 투표자의 86.64%가 당헌 개정 및 재보선 공천에 찬성했다.

그러나 전 당원 투표가 유효 투표일에 미달했다는 지적이 나오면서 투표 효력에 논란이 일었다. 당헌·당규상 전 당원 투표가 성립하기 위해서는 전체 당원 3분의 1(33.3%) 이상이 참여해야 한다고 돼 있지만, 이번 투표의 최종 투표율은 26.35%에 불과했다.

논란이 커지자 민주당 공보국은 이날 문자 공지를 통해 "지난 10월31일~11월1일 이틀간 진행된 전당원투표는 당대표, 최고위원 및 당의 지도부가 직권으로 실시한 투표로서, 당이 구축한 모바일투표 플랫폼을 이용하여 당원들의 의견을 묻고자 하는 투표였다"라며 "'당규 제2호 제9장 권리당원 전원투표'에 명시된 규정은 권리당원의 청구로 이뤄지는 전당원 투표에 관한 것으로 지난 주말에 당이 실시한 전당원 투표와는 별개의 조항"이라고 설명했다.

