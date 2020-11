[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점이 연말까지 실리콘 소재의 유아·생활용품 브랜드 ‘알렉사’ 팝업스토어를 선보인다. 100% 실리콘 소재를 사용해 환경호르몬 걱정 없는 BPA FREE제품으로 흡착식판, 미니식판, 흡착 실리콘 칫솔·면도기걸이 등 실용적이며 심플한 디자인의 생활용품을 다양하게 판매한다.

