목포대, 제74주년 개교기념식 다채롭게 진행

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서)는 개교기념일을 하루 앞둔 30일 70주년 기념관 1층 청강아카데미아홀에서 제74주년 개교기념식을 개최했다고 밝혔다.

박민서 목포대 총장은 기념사에서 “급변하는 시대 상황에 따라 새로운 변화와 혁신을 요구받고 있는 현재 우리 대학 구성원들이 합심해 지혜와 역량을 결집했기에 최근 수많은 성과를 낼 수 있었다”며 “많은 어려움에도 불구하고 학교발전을 위해 한뜻으로 각자의 자리에서 최선을 다해준 모든 구성원이 자랑스럽다”고 말했다.

개교 74주년 기념행사는 32명의 장기근속자 표창과 교직원 퀴즈대회로 다채롭게 진행됐다. 예년과 달리 올해 새롭게 학교역사 및 직무에 관해 퀴즈대회를 개최함으로써 애교심을 고취하고 전문성을 추구하는 많은 구성원의 뜨거운 호응을 받았으며, 이 행사의 상품은 주요보직자들이 준비함으로써 그 의미를 더했다.

박민서 총장은 “개교 이래 74년 동안 이룩한 대학의 성장을 바탕으로 목포대학교는 앞으로도 학생이 성공하는 대학, 교직원이 행복한 대학, 지역과 상생하는 대학으로 발돋움하기 위해 더욱더 노력하겠다”고 강조했다.

