요진건설 자회사 '포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로' 가을 이벤트

[아시아경제 문제원 기자] 요진건설산업의 자회사 와이씨앤티가 운영하는 '포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로' 호텔이 다양한 가을 프로모션을 진행한다.

30일 업계에 따르면 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 호텔은 이번 행사에서는 고메 푸드를 즐기며 편안한 휴식을 경험할 수 있는 다양한 이벤트를 실시한다.

호텔 이용객이라면 모두 이 프로그램을 통해 좋은 추억을 쌓을 수 있다. 먼저 테이블 32 레스토랑에서는 낭만이 가득한 가을과 아름다운 야경을 바라보며 로맨틱한 미식을 즐길 수 있는 'Wine & Dine' 디너 프로모션을 진행한다.

지인과 함께 늦가을에 어울리는 와인과 다채로운 이탈리안 고메 푸드를 즐길 수 있다. 할로윈을 맞아 31일까지 스페셜 코스 메뉴도 선보인다.

가을 낭만과 도심 속 휴식을 경험할 수 있는 객실 프로모션 2종도 눈여겨볼 만하다. 'Ultimate Dining & Discount' 패키지는 객실 1박, 조식 2인 이용권, 피자 1판·맥주 2잔 이용권, 아메리카노 2인 이용권, 다음 숙박 시 객실 20% 할인권, 테이블 32 푸드 20% 할인권 등 다양한 혜택 및 할인을 제공한다.

또 와인과 페어링 메뉴를 즐기며 하루의 피로를 풀 수 있는 'Autumn Getaway' 패키지는 객실 1박, 와인 1병 및 안티페스토 플래터 및 조식 50% 할인 혜택으로 구성돼 있다.

보다 자세한 사항은 포포인츠 바이 쉐라톤 구로 호텔 대표번호와 공식 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr