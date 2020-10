[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 30일 정부대전청사 중앙산림재난상황실에서 ‘중앙산불방지대책본부’ 현판식을 가졌다고 밝혔다. 대책본부는 내달 1일~12월 15일 ‘가을철 산불조심기간’ 동안 운영되며 이 기간 원인별 산불예방 대책을 맡아 추진하게 된다. 또 산불발생 때에는 유관기관과 협조해 피해 최소화에 주력하게 된다. 박종호 산림청장(오른쪽 첫 번째)과 최병암 차장(오른쪽 두 번째) 등이 현판식을 마치고 가을철 산불방지 대책을 논의하고 있다. 산림청 제공

