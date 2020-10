이민준 전남도의원, TV 서울 개국 제7주년 기념식 의정대상 수상

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 이민준 전남도의원은 지난 29일 코레일유통 사옥 대강당에서 개최된 TV 서울 개국 제7주년 기념식에서 광역의원 부분 의정 대상을 수상했다고 30일 밝혔다.

이민준 의원은 제11대 전라남도의회 전반기 부의장을 역임하면서 지역 현안 해결에 주도적 역할을 했다.

이 의원은 조례 제정과 사회적 약자를 위한 의정활동을 비롯해 지역발전과 주민 복리 증진을 위해 노력한 점이 높은 평가를 받았다.

이민준 의원은 “광역의회 의원으로서 지방자치 발전과 도민이 행복한 전라남도를 만들기 위해 최선을 다해 의정활동을 펼친 결과로 귀한 상을 받게 돼 매우 기쁘다”며 “앞으로도 낮은 자세로 주민의 소리에 귀 기울이고 봉사하는 활발한 의정활동을 펼치겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

한편, 서울시민의 알 권리 충족과 살기 좋은 서울시 건설에 선도적 역할을 다 하는 TV 서울은 매년 10월 개최하는 개국 기념식에서 공약사항 이행과 의정활동 등이 우수한 광역·기초의원들을 선정해 의정 대상을 시상하고 있다.

