신한금융, 신한퓨처스랩 개발자 전용채용관 오픈

[아시아경제 김민영 기자] 신한금융그룹은 최근 신한퓨처스랩이 육성하는 스타트업 기업들을 위해 ‘신한퓨처스랩 개발자 전용채용관’을 오픈했다고 23일 밝혔다.

이번에 오픈한 신한퓨처스랩 개발자 전용채용관은 신한금융이 개발자 채용에 어려움을 겪는 스타트업 기업을 돕기 위해 만든 온라인 전용 채용관으로, 오픈 1주일 만에 100개 이상의 기업에서 채용공고가 등록 되는 등 스타트업들의 많은 관심을 받고 있다.

신한금융은 이 채용관을 통해 채용 공고 뿐만 아니라 산업 분야별 스타트업 기업소개, 현업 종사자들의 직무경험 인터뷰 등 스타트업 취업과 관련된 다양한 정보를 제공해 스타트업과 구직자들의 원활한 취업 활동을 돕고 있다.

신한금융 관계자는 “스타트업 기업들의 우수한 인력 확보와 스타트업 취업을 희망하는 구직자들에게 많은 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 신한금융은 스타트업이 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 비상장 기업)으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 취업 전용 플랫폼인 잡코리아 웹사이트 내 ‘전문채용관’ 메뉴를 통해 접속할 수 있다.

