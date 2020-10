KOTRA, 스마트팜 해외진출 협의회 개최

국내 중소·중견기업 해외진출 지원 계획 소개

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)가 농림축산식품부와 함께 지난 21일 ‘스마트팜 해외진출 협의회’를 개최했다고 23일 밝혔다. 이번 회의에는 스마트팜 관련 60개 중소·중견기업이 화상으로 참가했다.

글로벌 스마트팜 시장은 2018년부터 2023년까지 연평균 12.4% 성장이 예상된다. 농업강국 네덜란드를 비롯해 미국, 일본 등 기업이 글로벌 스마트팜 시장을 주도하는 가운데 최근에는 바이엘, 다우듀퐁 등 농화학 기업뿐 아니라 구글, 알리바바, 마이크로소프트 등 IT 기업도 앞다퉈 스마트팜 시장에 진출하고 있다.

KOTRA는 이번 협의회에서 우리 중소·중견기업의 해외진출 지원 계획을 소개했다. ▲해외 스마트팜 시장정보 전파 ▲스마트팜 웹세미나 및 화상상담회 개최 ▲스마트팜 프로젝트 발굴 ▲스마트팜 시범온실 조성 프로젝트 지원 ▲다국어 홈페이지, 제품 카탈로그, 동영상 제작 등이 세부내용이다.

김상묵 KOTRA 혁신성장본부장은 “협의회 발족을 시작으로 우리 중소·중견기업의 해외진출 수요를 파악하고 한국형 스마트팜의 세계화를 뒷받침하겠다“고 밝혔다.

