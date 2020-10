코스피 상승 출발에도 크게 힘 못받아…2350선 유지

[아시아경제 금보령 기자] 23일 코스피가 상승세로 개장한 뒤 크게 힘을 받지 못하며 횡보하는 모습을 나타냈으나 2350선은 유지했다.

이날 오전 9시18분 코스피 지수는 전장 대비 0.41포인트(0.02%) 내린 2354.64를 기록했다.

코스피는 전거래일과 비교해 9.79%포인트(0.42%) 상승한 2364.84로 개장한 뒤 강세를 이어가지 못하면서 하락세를 키워갔다.

코스피시장에서 개인은 499억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 384억원, 149억원을 순매도했다.

업종별로 섬유·의복(1.13%), 운수창고(1.09%) 등은 상승했고, 비금속광물(0.87%), 전기가스업(1.12%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 10위 기업 중 오름세를 보인 곳은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 164,500 전일대비 2,000 등락률 +1.23% 거래량 471,660 전일가 162,500 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 검색 상위 랭킹... 주가 1.54%현대차 EV콘셉트카 프로페시, 한국차 최초 레드닷 어워드 최우수상 수상"인간 중심 모빌리티 논의"…현대차, 모빌리티 이노베이터스 포럼 개최 close (1.23%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 500 등락률 -0.21% 거래량 193,478 전일가 237,500 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 이시간 주가 -0.61%.... 최근 5일 개인 28만 9989주 순매수코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락"[클릭 e종목] 셀트리온 3Q 영업익 1782억…전년 比 73%↑ 전망 close (0.84%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,535,000 전일대비 4,000 등락률 -0.26% 거래량 8,743 전일가 1,539,000 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 LG생활건강 메소드, 키티버니포니 콜라보 출시[클릭 e종목] "LG생활건강, 화장품·생활용품 부문 실적 개선 기대"LG생활건강, 코로나 악재 속 62분기 이익 성장세 close (0.32%) 정도였다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 479,184 전일가 83,300 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 이시간 주가 -0.36%.... 최근 5일 외국인 194만 568주 순매도[2020국감]성윤모 "대기업이 중기에 테스트 기회…소·부·장 상생"SK하이닉스, 최근 5일 외국인 153만 408주 순매도... 주가 8만 2600원(-1.43%) close (0.36%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 289,500 전일대비 3,500 등락률 -1.19% 거래량 81,588 전일가 293,000 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 NAVER, 이시간 주가 -1.01%.... 최근 5일 외국인 19만 7894주 순매수[2020국감]"갑질 대명사, 거래상 지위남용…불공정 거래행위 37%"코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감 close (0.85%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 634,000 전일대비 24,000 등락률 -3.65% 거래량 54,102 전일가 658,000 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "삼성바이오로직스, 아쉬운 3Q… 4Q부터 실적 성장"[e 공시 눈에 띄네]코스피-21일삼성바이오, 3분기 누적 매출·영업이익 지난해 전체 뛰어넘어(종합) close (2.58%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 342,000 전일대비 7,000 등락률 -2.01% 거래량 117,047 전일가 349,000 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-21일카카오, 3395억 규모 해외 교환사채 발행올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스 close (1.15%) 등이 내렸다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 2.04포인트(0.25%) 떨어진 810.66이었다.

코스닥도 전거래일 대비 5.00포인트(0.62%) 상승한 817.70으로 개장했으나 9시15분을 기점으로 하락반전했다.

코스닥시장에서는 개인이 234억원어치를 순매수했고, 외국인과 기관이 각각 57억원, 183억원을 순매도했다.

업종을 나눠보면 정보기기(0.68%), 컴퓨터서비스(0.33%) 등이 올랐으나, 인터넷(0.72%), 반도체(0.84%) 등이 내렸다.

시총 상위 기업 중 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 157,300 전일대비 1,600 등락률 +1.03% 거래량 76,462 전일가 155,700 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2340선 기록...외국인·기관 순매도알테오젠, 아일리아 바이오시밀러 개발 위한 글로벌 경쟁력 확보올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스 close (2.18%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 101,700 전일대비 600 등락률 -0.59% 거래량 53,045 전일가 102,300 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2350선 위로 상승 마감…코스닥도 장막판 상승 전환코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락"외국인·기관 순매수세 이어가…코스피 2350선 지켜내 close (0.2%), 제넥신(2.05%), 휴젤(2.27%) 등이 상승했고, 셀트리온헬스케어(0.12%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 267,800 전일대비 4,100 등락률 -1.51% 거래량 119,823 전일가 271,900 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2340선 기록...외국인·기관 순매도코스피, 2350선 위로 상승 마감…코스닥도 장막판 상승 전환코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락" close (0.22%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,600 전일대비 3,200 등락률 -3.38% 거래량 158,903 전일가 94,800 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 주가 9만 6000원.. 전일대비 -3.03%코스피, 2340선 기록...외국인·기관 순매도코스피, 3일 연속 상승하며 2370선 회복… 코스닥 강보합 마감 close (1.58%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 45,750 전일대비 750 등락률 -1.61% 거래량 180,592 전일가 46,500 2020.10.23 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2340선 기록...외국인·기관 순매도카카오게임즈, 주가 4만 6650원.. 전일대비 4.25%코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락" close (0.97%) 등이 하락했다.

서상영 키움증권 연구원은 "한국 시각 오전 10시에 시작하는 미국 대선 마지막 TV 토론 결과도 주목할 필요가 있다. 도널드 트럼프 대통령이 여전히 조 바이든에 비해 지지율이 8%, 당선 가능성도 28% 뒤지고 있어 대선을 뒤 흔들 내용을 이야기 할 수 있기 때문"이라며 "토론 이후 두 후보 간 간극이 축소된다면 다음 달 대선 이후 트럼프의 불복 선언 등 정치 불확실성이 확산 될 수 있어 금융시장 변동성 확대 가능성을 높일 수 있다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr