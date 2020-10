김원웅 "'빨갱이' 소리 듣는 사람이 대통령 돼야"

[아시아경제 허미담 기자] 김원웅 광복회장이 21일 "차기 대통령은 빨갱이 소리를 듣는 사람이 (당선)돼야 한다"고 말해 파문이 일고 있다.

김 광복회장은 이날 오후 경북 구미 독립운동가인 왕산 허위 선생 기념관에서 '광복회의 정체성 및 친일청산 과제'를 주제로 특강을 진행했다.

그는 이 자리에서 "민족주의를 거론하면 무조건 빨갱이로 매도하는데, 김대중 노무현 문재인 대통령을 빨갱이라고 한다"며 "따라서 '태극기 부대'로부터 빨갱이라고 불리는 사람이 다음에 대통령이 돼야 한다"고 주장했다.

또 한미동맹에 대해서는 "미국은 한국을 친구로 인정하지 않고 졸개로 보고 있어 한·미 간 수평관계를 유지해야 한다"며 "그러나 이런 주장을 하면 특정 정치세력과 친일에 뿌리를 둔 언론세력은 빨갱이라고 한다"고 했다.

이어 "그러나 이제 깨어나고 있고, 이번 선거 결과에서 나타났다"며 "옛날에 이상한 교육받은 사람을 빼놓고 50대 이하는 '이게 아니구나'라며 깨어났다"고 덧붙였다.

김 회장은 미군 주둔 국가의 소파(SOFA) 협정과 관련한 불평등 문제를 거론하기도 했다.

그는 "미군과 독일 간 소파협정에는 미군기지에 환경오염이 있을 때 미군이 책임지고, 미군과 독일 여성 간 아이가 태어날 경우에 미군이 부양책임을 진다"며 "그러나 한국과 소파협정에는 환경오염과 신생아에 대해 미군이 책임지지 않는다"고 말했다.

이어 "국회의원 시절에 소파협정을 독일과 일본 수준으로 높이자고 주장했으나 빨갱이라고 매도당했다"고 했다.

