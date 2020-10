에이치엘비 "리보세라닙, 위암 말기 환자 대상 ‘치료 목적 사용 승인'"

[아시아경제 유현석 기자] 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 99,000 전일대비 6,500 등락률 +7.03% 거래량 1,285,001 전일가 92,500 2020.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2350선 위로 상승 마감…코스닥도 장막판 상승 전환코스피, 2340선서 등락…코스닥은 1%대 하락코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락" close 의 표적항암제 리보세라닙이 국내에서 표준치료에 실패한 위암 말기 환자를 대상으로 치료제로 사용될 수 있는 길이 열렸다. 리보세라닙의 국내 권리를 보유한 에이치엘비생명과학이 식품의약품안전처로부터 '임상시험용 의약품의 치료 목적 사용 승인’을 받음에 따라 신약 승인 절차와는 별개로 국내 의료 현장에서 치료제로 쓰일 수 있게 된 것이다.

21일 식약처는 에이치엘비의 표적항암제 '리보세라닙'을 의약품통합정보시스템의 ‘치료 목적 사용 승인’ 현황에 등록했다. 이로써 리보세라닙은 위암 말기 환자의 치료를 위해 허가 받은 병원에서 처방받을 수 있게 됐다.

‘치료 목적 사용 승인’은 식약처가 생명이 위급하지만 적절한 치료 수단이 없는 환자에게 아직 개발 중인 의약품을 사용할 수 있도록 승인하는 제도다. 말기 위암 환자들은 이번 승인에 따라 아직 신약 허가를 받지 않은 리보세라닙을 새로운 치료 옵션으로 선택할 수 있다.

에이치엘비는 작년 6월, 전 세계 12개국 88개 종합병원에서 진행한 위암 말기 환자 대상의 글로벌 임상 3상을 종료한 바 있다. 현재 시판허가 신청을 준비 중에 있다. 이외에도 간암, 선양낭성암, 대장암 등 다양한 적응증에 대한 글로벌 임상을 진행 중이다.

에이치엘비 관계자는 “위암 말기 환자나 가족들이 리보세라닙 처방을 종종 문의하고 있지만 회사에서 마땅히 도와드릴 방법이 없어 늘 안타까웠다”며 “이번 치료목적사용 승인에 따라 대체 치료제가 없어 고통받는 환자들이 리보세라닙을 처방받을 수 있는 길이 열려 무척 기쁘다”고 밝혔다. 이어 “리보세라닙은 경구용 제제로서 복용 편리성과 적은 부작용이라는 강점이 뚜렷해 환자들의 삶의 질을 획기적으로 높여줄 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

