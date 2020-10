[아시아경제 부애리 기자] 네이버는 오는 29일부터 PC와 모바일에서 같은 검색 결과를 제공한다.

네이버는 21일 블로그 공지를 통해 "모바일에 익숙해진 사용자들이 PC에서도 같은 검색 경험을 할 수 있도록 동일한 검색 결과를 제공한다"고 밝혔다.

그동안은 네이버에서 같은 키워드를 검색해도 PC와 모바일의 결과가 달랐다.

현재 PC에서 웹브라우저로 검색할 때 블로그·카페로 나뉜 검색 결과는 모바일에 적용된 것처럼 '뷰(VIEW) 검색'으로 통합된다.

웹사이트 탭은 모바일과 동일하게 '웹 검색' 결과로 제공한다.

콘텐츠 검색 결과는 사용자 의도에 더 최적화된 '지식베이스 검색'으로 개선된다. 방송·영화 등 콘텐츠 정보를 더 풍성하게 제공한다고 회사 측은 설명했다.

네이버는 "네이버 검색은 사용자들이 원하는 정보를 더욱 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr