[아시아경제 김효진 기자] BNK경남은행은 21일 거제소노캄리조트에서 열린 2020년 경남 노인일자리 관계자 합동 워크숍에서 ‘도지사 표창’을 받았다고 밝혔다.

경남은행은 노인일자리 확충과 지원 노력 등 공로를 인정받아 ‘2020년 노인일자리사업 추진 유공기관’에 선정됐다.

황윤철 행장을 대신해 도지사 표창을 받은 김형수 팀장은 “고령화 시대를 맞아 경상남도가 추진하는 노인일자리사업에 적극 협력한 결과 오늘의 영광을 얻게 됐다"며 "앞으로도 노인들의 사회적 참여 확대를 위한 관련 일자리사업과 복지 증진에 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

