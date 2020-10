[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 쌍용양회 쌍용양회 003410 | 코스피 증권정보 현재가 5,720 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,630 2020.10.21 07:42 장시작전(20분지연) 관련기사 올해 반기배당금 20% 이상 줄어…삼성전자 빼면 60% 감소[주간HOT종목] 쌍용양회, 2건의 주요 공시…주주환원 강화 기대쌍용양회, 커뮤니티 활발... 주가 0.89%. close 공업=보통주와 종류주 모두 주당 110원의 현금배당을 결정.

◆ 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 21,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,500 2020.10.21 07:42 장시작전(20분지연) 관련기사 제일기획, 3분기 영업이익 594억원…지난해 대비 13%↑제일기획, 3분기 영업익 594억원…전년대비 13% 증가제일기획, 코로나 불황 털고…하반기 실적 기지개 close =올해 3분기 잠정 영업이익이 전년 동기 대비 12.86% 늘어난 594억원.

◆ 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 256 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 260 2020.10.21 07:42 장시작전(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 내일 (13일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 이아이디, 현대자산운용 투자유치…"2차전지 사업 확장"[특징주]이아이디, 자회사 2차전지 실적 기대감…3일 연속 상승 close =다대종합건설로부터 193억8500만원 규모의 복합시설(오피스텔, 업무시설, 근린생활시설 등)을 취득하기로 결정.

◆ 한국공항 한국공항 005430 | 코스피 증권정보 현재가 30,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,750 2020.10.21 07:42 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-18일[e공시 눈에 띄네]코스피-8일[e종목 눈에 띄네]코스피-6일 close =재무구조 개선과 현금유동성 확보를 위해 태극건설주식회사에 제주특별자치도 제주시 연동 부근에 위치한 토지와 건물을 200억원 규모에 처분한다고 공시. 아울러 석회석 채광 종료 및 채광지 산지복구공사 추진에 따라 광산 사업부문을 중단.

◆ 흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 258 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 258 2020.10.21 07:42 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일반기보고서 제출 마감…쌍용차 등 42개사 관리종목 지정흥아해운, 반기검토의견 '의견거절' close =STX컨소시엄과 신주인수계약 체결, 아울러 재무구조 개선과 결손금 보전을 위해 보통주 1억1673만2559주에 대한 차등감자 결정.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr