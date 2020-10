靑 "홍남기 업무보고, 3분기 플러스 성장 전환 예상"

文대통령, 홍남기 부총리에게 경제 상황 비공개 업무보고 받아…文대통령 "경제팀이 수고 많았다"

[아시아경제 류정민 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 20일 청와대 비공개 업무보고에서 3분기 플러스 성장 전환이 예상된다는 견해를 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 20일 "문재인 대통령은 오늘 홍남기 경제부총리로부터 비공개 업무보고를 받았다"면서 "홍 부총리는 수출 회복과 4차 추경 등 적극적인 정책 대응으로 3분기에 플러스 성장 전환이 예상된다고 보고했다"고 밝혔다.

홍 부총리는 ▲최근 경제 상황 점검 및 대응 방향 ▲한국판 뉴딜 추진 현황 및 향후 계획 ▲대외 경제 현안 및 향후 추진 계획 등을 보고했다.

문 대통령은 “8월 중순 이후 코로나 재확산에 따른 내수와 고용 충격에도 불구하고 경제팀이 수고를 많이했다”고 격려했다.

문 대통령은 “3분기에 이어 4분기에는 최근 개선 흐름을 보이고 있는 수출 뿐 아니라 내수 회복에도 총력을 기울여 코로나 방역에 이어 경제에 있어서도 성공모델을 만들어 달라”고 당부했다.

문 대통령은 “한국판 뉴딜의 토대인 고용안전망, 양대축인 디지털-그린 뉴딜 외에 정신이라 할 수 있는 지역균형 뉴딜의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다”면서 지역균형 뉴딜의 추진 체계와 인센티브 구체화 등을 연내 완료해 달라고 주문했다.

