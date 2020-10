바스프 울트라손 소재, 이태리 명품 가전 드롱기 커피머신에 적용

[아시아경제 황윤주 기자] 글로벌 화학 기업 바스프의 '울트라손(Ultrason®) E 3010 MR' 소재가 이탈리아 명품 가전인 드롱기(De’Longhi)의 신규 커피머신 '마그니피카 Ecam 22' 모델의 추출기 상부 피스톤 부품에 적용됐다.

바스프의 폴리에테르설폰(PESU) 소재인 울트라손 E 3010 MR은 180도까지의 고온도 견딜 수 있는 고내열성과 높은 증기 안정성을 바탕으로, 다양한 온도에서 장기간 유지가 가능한 기계적 특성 및 치수 안정성을 지니고 있다. 또 드롱기의 엄격한 식품 및 안전 조건 외에 가공성 및 조립성 기준도 충족한다. 동시에 사출 성형으로 복잡한 부품의 손쉬운 이형이 가능하다. 울트라손 E 3010 MR은 커피머신에 주로 사용되는 폴리에테르이미드(polyetherimide, PEI) 소재보다 뛰어난 성능을 자랑한다.

드롱기 커피머신의 고압 및 고온의 증기를 견딜 수 있는 상부 피스톤 소재로는 과열 증기(superheated steam)에 지속적으로 노출이 되어도 투명성과 기계적 강도를 잃지 않는 울트라손 E가 적합했다. 다양한 국제기준(ISO) 기반 실험에서 134도 온도의 증기 멸균을 2000번 진행해도 우수한 기계적 특성을 유지했으며, 강한 응력 균열(stress-cracking)에 대한 저항성을 보였다. 이 같은 특징은 바스프의 시뮬레이션 툴인 울트라심(Ultrasim®)으로 성형 해석을 활용한 최적의 부품 몰딩 개발을 지원한다.

고점성 특징을 갖춘 울트라손은 사출 성형을 통해 상부 피스톤처럼 복잡한 기하학적 구조로 된 부품 구현이 가능하다. 상부 피스톤은 얇은 벽을 가진 긴 나사 인서트로 구성되어, 빈 공간이 없어야 하며 복잡하고 긴 모양으로 성형되어야 한다.

울트라손은 폴리에테르설폰(PESU), 폴리설폰(PSU), 폴리페닐설폰(PPSU) 등의 스페셜티 폴리머 소재를 지칭하는 바스프의 브랜드로 울트라손 E, 울트라손 S, 울트라손 P 제품군으로 분류되어 생산된다. 고기능성 소재인 울트라손은 전자, 자동차, 항공 산업의 경량 부품 제작뿐만 아니라 수처리용 필터와 온수 및 식품 접촉이 필요한 제품 제작에도 활용된다. 또한, 소재의 우수성 덕분에 울트라손은 금속, 세라믹, 열경화성 수지(thermoset)를 대체할 수 있다.

