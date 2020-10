엔케이맥스, NK뷰키트 췌장암 치료 효과 평가 유용성 입증

[아시아경제 구은모 기자] 엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 13,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,400 2020.10.20 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 엔케이맥스 "NK뷰키트로 고가 항암치료 효과 미리 확인…국제 학술지 게재"엔케이맥스, ESMO에서 ‘엔케이뷰키트’ 연구결과 발표엔케이맥스, 글로벌 제약사와 '슈퍼NK 자가면역항암제' 공동임상 계약 close 는 신촌 세브란스병원 소화기내과에서 진행한 췌장암 환자대상 대규모 연구에서 췌장암 예후와 NK세포 활성도의 상관성을 확인했다고 20일 밝혔다. 해당 연구는 ‘Journal of Gastroenterology and Hepatology’ 10월호에 정식 게재될 예정이다.

이번 연구는 신촌 세브란스병원 소화기내과 방승민, 이희승 교수 연구팀은 △췌장암 종양 크기 △화학요법에 대한 반응률 △전체 생존기간(OS) 및 무진행 생존 기간(PFS) 등에 따른 각 대상자의 NK세포 활성도(NK뷰키트 활용)를 통해 NK세포 활성도와 췌장암 환자의 항암치료 효과에 대한 상관관계를 분석한 것으로 췌장암 환자 102명과 건강한 사람 101명을 대상으로 진행됐다.

엔케이맥스 측은 연구 결과, 췌장암 환자의 NK세포 활성도는 정상인에 비해 낮을 뿐만 아니라 췌장암 환자의 경과(종양 절제 가능성, 종양크기, 화학요법 반응, OS, PFS)에 따라 NK세포 활성도에 차이가 있음을 확인했다.

김용만 엔케이맥스 연구소장은 “현재 NK세포 활성도 검사는 췌장암 환자를 대상으로 할 때는 선별 급여도 적용되는 만큼 이미 췌장암의 예후와 NK세포 활성도의 상관관계에 대해선 시장의 기대가 있었다”며 “췌장암은 암 중에서도 가장 예후가 좋지 않은 암으로 알려져 있는데, 이번 연구를 통해 췌장암의 예후와 선천면역세포인 NK세포의 기능 사이의 연관 가능성을 확인했다”고 설명했다.

그러면서 “이는 향후 췌장암의 치료에 면역요법도 적용될 수 있다는 가능성 또한 제시한 것이라 생각한다”며 “앞으로 췌장암 환자의 치료 경과 확인뿐 아니라 항암치료 요법 선택에도 NK세포 활성도 검사가 적극적으로 활용될 것이라 기대한다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr