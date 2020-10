식약처, 메디톡신 허가취소…메디톡스 "처분대상 아냐"

[아시아경제 조현의 기자] 식품의약품안전처는 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 230,600 전일대비 14,000 등락률 +6.46% 거래량 124,991 전일가 216,600 2020.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 메디톡스, 1주당 1000원 현금배당 결정 한달 앞으로 다가온 '보톡스 운명의 날', 최종 승자는?ITC 예비판결 재검토…대웅 "최종승소 자신" vs 메디 "통상 절차"(종합) close 가 보툴리눔 톡신 제제 '메디톡신'을 국가출하승인과 같은 품질 검정 없이 판매한 사실을 확인하고 19일 자로 해당 제품의 회수와 폐기를 명령했다. 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 230,600 전일대비 14,000 등락률 +6.46% 거래량 124,991 전일가 216,600 2020.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 메디톡스, 1주당 1000원 현금배당 결정 한달 앞으로 다가온 '보톡스 운명의 날', 최종 승자는?ITC 예비판결 재검토…대웅 "최종승소 자신" vs 메디 "통상 절차"(종합) close 는 이에 반발하며 행정소송과 집행정지 신청을 제기하겠다고 밝혔다.

식약처에 따르면 메디톡스는 국가출하승인 대상 의약품인 보툴리눔 제제를 국가출하승인을 받지 않거나 표시기재 규정을 위반해 판매하는 등 약사법을 위반한 것으로 드러났다.

국가출하승인을 받지 않거나 표시기재 규정을 위반한 메디톡신(50·100·150·200단위)과 코어톡스 일부 제품이다. 식약처는 이들 제품에 회수하고 폐기할 방침이다.

식약처는 보툴리눔 톡신 제제를 국가출하승인 없이 판매한 데 대해 관련 제품의 품목 허가를 취소하고, 의약품을 판매할 수 없는 자에게 의약품을 판매하고 한글 표시 없는 의약품을 판매한 데 대해서도 판매업무 정지 등을 내릴 방침이다.

식약처는 허가 취소 절차에 걸리는 기간을 고려해 소비자 보호 차원에서 메디톡신과 코어톡스에 대한 잠정적 제조·판매 중지를 명령했다. 병·의원에는 즉각적인 사용 중지를 요청하는 안전성 속보를 배포했다.

메디톡스는 식약처의 이같은 결정에 대해 "식약처가 수출용으로 생산된 의약품을 국내 판매용으로 판단해 허가취소를 결정했다"고 반발했다.

회사 측에 따르면 수출을 위해 생산된 의약품은 약사법에 따른 식약처의 국가출하승인 대상이 아니라고 주장했다. 실제로 보툴리눔 톡신 제제를 제조, 판매하고 있는 국내 다른 기업들도 수출용 의약품은 국가출하승인 절차 없이 판매하고 있다는 설명이다.

메디톡스는 "수출용 의약품에 약사법을 적용한 식약처의 조치는 명백히 위법 부당하다"며 "즉시 해당 행정처분의 취소 소송과 집행정지 신청을 제기할 것"이라고 밝혔다.

메디톡신은 2006년 국산 보툴리눔 톡신 제제로는 처음으로 식약처의 허가를 받은 제품이다. 이른바 보톡스로도 불리는 보툴리눔 톡신 제제는 미간 주름 개선 등 미용성형 시술에 쓴다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr