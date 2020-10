인도군, 국경인근서 중국군 1명 체포..."길 잃고 넘어온 병사, 돌려보낼 것"

[아시아경제 이현우 기자] 인도군이 국경인근에서 길을 잃어 국경을 넘어온 중국군 1명을 체포했으며, 중국 측에 곧 해당 병사를 돌려보내겠다고 밝혔다. 양국은 국경인근에서 지난 5월과 6월 무력충돌을 잇따라 벌인 후 각종 전략무기를 전진배치하면서 긴장이 고조된 상태다.

19일 ANI통신 등 인도 현지언론에 따르면 인도군은 이날 성명을 통해 중국군 1명이 길을 잃고 중국과 접경지역인 라다크 지역 일대의 실질통제선(LAC)를 넘어와 체포했으며, 중국 측에 곧 신병을 인도할 계획이라고 밝혔다. 인도군에 따르면 해당 병사의 이름은 왕야룽이며 계급은 상병으로 인도군은 그에게 의료지원과 산소, 음식, 옷 등을 제공했다고 강조했다.

인도군이 해당 병사가 국경을 넘은 과정이나 체포 정황 등을 자세히 밝히지 않는 가운데 인도군 관계자는 해당 병사가 어떤 목적을 가지고 국경을 넘지 않았으며 우연히 넘어온 것 같다 밝혔다고 ANI통신이 보도했다. 인도군과 중국군은 올들어 지난 5월과 6월 무력충돌을 한 뒤 양국군이 전진배치되며 양측은 일촉즉발의 상황에 놓여있다.

인도와 중국은 공식적인 국경선 획정을 하지 못한채 LAC를 경계로 맞서고 있는 상황으로 지난 1962년 히말라야 일대에서 전쟁을 치루기도 했지만, 미국과 소련의 개입을 우려해 재빨리 국지전을 마무리짓고 이후 대치가 이어지고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr