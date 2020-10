코스피 소폭 상승에 2340선 지켜…코스닥은 1%대 하락

[아시아경제 금보령 기자] 19일 코스피가 소폭 상승하며 2340선을 지켜냈다.

이날 코스피 지수는 전장 대비 5.21포인트(0.22%) 오른 2346.74로 장을 마쳤다.

코스피는 전거래일보다 11.39포인트(0.49%) 오른 2352.17로 개장한 뒤 상승세를 꾸준히 이어갔다.

코스피시장에서 외국인과 기관은 각각 472억원, 2976억원을 순매수했다. 반면 개인은 3522억원을 순매도했다.

업종별로 섬유·의복(2.96%), 기계(2.98%), 유통업(1.87%) 등은 올랐고, 화학(1.27%), 운송장비(1.55%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 기업 10개 중 삼성전자(0.84%), SK하이닉스(1.64%) 등은 상승했으나 NAVER(2.56%), LG화학(3.91%), 현대차(2.33%), 카카오(1.26%) 등은 하락했다.

코스닥은 전일 대비 11.59포인트(1.39%) 하락한 822.25로 마감했다.

코스닥은 전거래일과 비교해 2.99포인트(0.36%) 오른 836.83으로 개장해 등하락을 보여주다 낮 12시20분 이후 하락폭을 키웠다.

코스닥시장에서는 개인과 외국인이 각각 864억원, 265억원을 순매수했다. 반면 기관은 1028억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 섬유·의류(0.23%), 유통(0.62%) 등은 상승했고, 금속(1.79%), 일반전기전자(2.16%), 소프트웨어(2.06%) 등은 하락했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어(2.16%), 펄어비스(0.19%) 등은 올랐으나, 씨젠(2.5%), 에이치엘비(3.46%), 알테오젠(4.12%), 카카오게임즈(1.74%) 등은 내렸다.

