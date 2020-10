"집에서 준비 끝" 레이디가구, 19일부터 온라인 '이사·혼수 특가전'

[아시아경제 김종화 기자]레이디가구가 19일부터 28일까지 비대면 이사·혼수 특가 대전을 공식 홈페이지를 통해 진행한다.

온라인으로 편리하게 제품의 상세 정보를 확인할 수 있고, 혜택을 잘 활용하면 알뜰한 가구 구입이 가능하다.

이번 기획전은 레이디가구가 유통 업계에서 빠르게 성장 중인 '라이브커머스(라이브스트리밍+이커머스의 합성어)' 콘셉트를 차용해 진행하는 첫 사례다. 전문 쇼호스트가 녹화 방송에 참여해 기획전에 대해 안내하고 대표 상품들의 사양과 구매 혜택 등 정보를 알기 쉽게 전달한다.

방송은 판교에 있는 레이디가구 오프라인 쇼룸을 무대로 쇼호스트가 주요 제품들을 보여주는 방식으로 진행된다. 놓치기 쉬운 제품의 특장점과 생생한 실물 후기들을 영상으로 설명해 온라인 구매의 편의를 돕는다.

오프라인 쇼룸에 배치된 가구들은 VR 방식의 온라인 쇼룸을 통해 그대로 확인할 수 있다. 제품 구매 페이지의 이미지만으로 구매 결정에 한계를 느끼는 소비자들은 재질, 색감 등 제품의 보다 디테일한 스펙을 자세하게 체크할 수 있다.

집의 다양한 콘셉트에 맞는 가구도 추천해준다. 실 사용 고객의 리얼하고 현실적인 포토 후기를 바탕으로 한 제품 추천이다. 가구는 직접 배치해보기 전까지 구체화하기 어려운 특성이 있기 때문에 실제 사용중인 가구 이미지를 보여주며 아이디어를 제공한다.

레이디가구 회원이라면 누구나 전 상품에 대해 기본 5% 할인 쿠폰(최대 2만 원)을 사용할 수 있다. 이사를 했거나 신혼부부라면 관련 증빙 등록을 통해 이사·혼수 전용 3종 쿠폰을 받을 수 있다. 소파·침대·식탁 3종 구매 시 7% 할인(품목 당 최대 3만 원) 혜택을 제공한다.

총 주문 결제 금액에 따라 추가로 최대 15만원까지 중복 할인을 받을 수도 있다.

레이디가구 관계자는 "가을 이사철과 웨딩 시즌을 맞아 비대면 소비 시대에 부합하는 언택트 기획전을 준비했다"며 "사회적 거리두기로 준비에 어려움이 많을 가정과 예비 신혼부부들이 안전하고 편리하게 이사·혼수를 준비할 수 있는 기회가 되길 기대한다"고 밝혔다.

레이디가구 이사·혼수 특가 대전에 관한 보다 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr