[아시아경제 임철영 기자] 합동참모본부(합참)이 오는 19일부터 30일까지 2020년 호국훈련을 실시한다고 밝혔다.

호국훈련은 매년 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 훈련으로 군사대비태세 유지와 합동작전 수행능력 향상에 중점을 두고 실시된다.

합참은 "이번 훈련은 아프리카돼지열병(ASF)과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 차단을 위해 철저한 방역 대책을 강구한 가운데 시행 예정"이라고 설명했다.

