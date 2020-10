부산 기장 앞바다 ‘바다인삼’ 풍년시대 오려나

기장군 해조류육종융합연구센터, 해삼종자 생산·연구 첫 시도 성공

13일 어린 해삼 2만미 방류 … 바다의 인삼밭 ‘파종’ 작업까지 순항

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장 앞바다를 ‘바다의 인삼밭’으로 가꾸는 첫 ‘파종 작업’이 진행됐다.

부산 기장군 해조류육종융합연구센터는 기장해역에서 채취한 해삼 어미를 활용해 자체적으로 생산한 해삼 종자 2만미를 13일 오전 기장 연안 마을어장 2곳에 풀어놓았다.

센터는 지난 6월 기장군 일광면 이천리 연안 해역에 서식하는 해삼 어미를 확보해 채란을 했다.

10월까지 4개월여간 종자 배양동에서 해삼 종자를 부유 유생과 착저기 단계 등을 거쳐 방류에 적합한 5g까지 성장시키는 데 성공했다.

올해는 해삼 종자 생산연구의 첫 시도로 생산 체제 확립에 초점을 뒀고, 생산량은 약 2만미에 달한다. 해역에서의 효율적인 성장 모니터링을 위해 센터 인근에 있는 이천리 2개 어촌계 마을어장에 방류했다.

기장군은 내년부터 생산량을 확대해 기장 전 연안 마을어장에 방류할 예정이다.

해삼은 영양학적으로 뛰어나 과거 약재로 쓰이면서 ‘바다인삼’으로도 불린다. 우리나라 전 연안에 분포하며 해저의 유기물을 섭식해 분해자 역할을 담당하는 유용한 종이다.

해조류 자원 보호뿐 아니라 해양환경 개선에 적합한 고가품종(kg당 2만5000원~3만원)으로 연안 생태계 유지는 물론 지역어업인 소득 증대에 기여한다.

기장연구센터 관계자는 “기후변화 등으로 수산자원의 변화가 심각해 어업소득 감소로 이어지는 상황이다. 기장 연안의 건강한 생태계 유지는 물론 지역 어업인들의 소득증대를 위해 다양한 품종의 종자개발 연구에 힘을 쏟겠다”고 말했다.

