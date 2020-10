조선대 대학일자리센터 ‘승무원 양성과정’ 프로그램 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 지난 7월 여대생을 대상으로 승무원 양성과정을 진행한 데 이어 ‘Apply for the Crew! Step Up’를 내달 5일 진행한다.

이 프로그램은 Step 1과 Step 2로 구성됐다.

오전 10시부터 오후 2시까지 진행하는 Step 1은 대학일자리센터 및 청년고용정책 안내, 포스트코로나 항공사 채용 동향, 비대면 면접에 대한 이해와 국내 항공사 현직자 멘토링을 강의로 전달한다. 실시간 원격 화상 강의로 진행된다.

오후 3시부터 5시까지 진행하는 Step 2에서는 서비스직 면접 준비방법, 입사지원서 작성법 및 외국 항공사 현직자 멘토링이 진행된다.

학생들은 학생통합지원시스템(CU+) 비교과과정프로그램 신청을 통해 참여할 수 있다.

윤오남 대학일자리센터장은 “포스트 코로나시대에 변화하는 채용 동향 및 학생들의 수요를 파악해 체계적이고 전문적인 여대생 프로그램을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

