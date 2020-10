유엔과 EU, 北 신형 ICBM 공개 한목소리 비판..."안보리 결의 준수하라"

[아시아경제 이현우 기자] 유엔과 유럽연합(EU)이 한목소리로 북한이 지난 10일 열병식에서 공개한 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)에 대해 비판하고 유엔 안보리 결의 준수를 촉구하는 성명을 발표했다.

자유아시아방송(RFA)에 따르면 12일(현지시간) 유엔 대변인실은 북한의 신형 ICBM에 대한 질의에 대한 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 명의의 답변을 통해 "북한과 북한 지도부는 유엔 안보리 결의에 따른 국제의무를 완전히 준수해야하며, 지속가능한 평화와 한반도의 완전하고 검증 가능한 비핵화를 위해 외교노력을 재개해야할 것"이라고 밝혔다. 앞서 북한은 지난 10일 북한 노동당 창건 75주년 기념 열병식에서 신형 ICBM과 각종 전략무기들을 방송을 통해 공개한 바 있다.

EU 역시 유엔과 한 목소리로 북한을 비판하며 유엔 안보리 결의 준수를 촉구했다. 이날 나빌라 마스랄리 EU 외교안보정책 담당 대변인은 "북한이 신형 탄도미사일을 공개한 것은 북한이 안보리 결의에 따른 의무를 계속해서 어기고 있음을 보여주는 것"이라는 입장을 전했다고 RFA는 보도했다.

마스랄리 대변인은 "EU는 한반도의 항구적인 평화와 안보는 오직 북한의 핵ㆍ미사일ㆍ대량살상무기 프로그램의 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 폐기를 통해서만 이뤄질 수 있다고 확신한다"며 "충돌을 피하고 의사소통을 원활히 하기위해 북한이 앞서 남한과 맺은 합의를 이행하는 것이 중요하다"고 지적했다.

