전남 경찰 ‘가을 행락철 교통안전 대책’ 추진

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 코로나19 상황에도 가을 행락철 고속도로 교통량은 지난해 수준을 유지한 것으로 나타나 전남 경찰이 특별 대책 추진에 나섰다.

전남지방경찰청은 단풍 절정기에 나들이 차량이 늘어 사고위험이 증가할 것으로 예상함에 따라 12일부터 11월 30일까지 ‘가을 행락철 교통안전 대책’을 추진한다고 12일 밝혔다.

최근 5년간 (2015년부터 2019년까지) 교통사고를 분석한 결과, 10부터 12월 보행자·화물차·고속도로 사망사고는 1월부터 9월 대비 각각 59.8%, 21.6%, 25% 증가한 것으로 나타났다.

이에 전남 경찰은 보행자 안전 확보를 위해 나들이 지역 주변에 ‘사람이 보이면 일단 멈춤’ 홍보 및 보행자 위협행위를 단속할 예정이다.

특히, 주요 명산·관광지 주변 식당가 등 음주운전 취약 지점을 중심으로 주·야간을 불문하고 상시 음주단속을 실시한다.

그리고, 도로공사와 협업, 난폭·보복 운전 등 화물차 불법행위 집중 단속으로 교통사고를 예방할 계획이다.

또한 지자체와 협업, 행락지 연계 위험도로 중점 점검을 통해 노후 시설물 정비 및 위험 구간 시설 개선을 할 예정이다.

전남 경찰 관계자는 “행락철 기간 중요교통법규위반 단속을 통해 선진교통문화 정착 및 교통 사망사고 예방에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 행락지와 연계되는 고속도로·국도 및 혼잡지역 주변 교차로 등에서 모범·녹색 등 협력단체와 협업, 가시적 교통관리를 통한 교통안전 확보에 나선다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr