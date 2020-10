[2020국감]"화폐박물관 정초석에 이토 히로부미 친필이…"

"한국은행·문화재청 서로 책임을 떠밀어…철거 등 조치 이뤄져야"

Economic Outlines of Chosen and Manchuria

한국은행 화폐박물관(옛 조선은행 본점) 정초석이 이토 히로부미의 친필임을 입증하는 사료가 나왔다. 정초석이란 건축 기초 공사를 마치고 기초(대개 모퉁이)에 설치하는 기공 날짜를 새긴 돌이다.

국회 문화체육관광위원회 소속 전용기 더불어민주당 의원은 12일 문화재청 국정감사에서 미국 UC 버클리도서관이 소장한 ‘Economic outlines of Chosen and Manchuria’를 공개했다. 조선은행이 1918년 발간한 자료로, 조선은행 정초석이 이토 공작의 친필로 제작됐다는 내용이 담겨 있다.

한국은행과 문화재청은 이 사실을 인지하고도 정초석에 대한 고증과 조치 책임을 서로 미루고 있었다. 정 의원의 문제 제기에 한국은행은 “문화재청과 협의했으나 마땅한 고증 방법이 없었다”고 답했다. 문화재청도 “한국은행과 고증에 관해 어떤 협의도 없었다”고 회신했다.

정 의원은 “두 기관이 서로 책임을 떠미는 동안 아픈 역사에 대한 국민의 알 권리가 침해됐다”며 “구 조선은행 건물이 국가지정문화재인 만큼 문화재청이 선제적으로 나서야 한다”고 했다. “하루빨리 친필 고증을 마치고 철거 등의 조치가 이뤄져야 한다”고 주장했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr