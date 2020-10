[특징주] 자화전자, 실적호조 기대감에 장중 7%↑

[아시아경제 이민지 기자] 자화전자 자화전자 033240 | 코스피 증권정보 현재가 15,250 전일대비 1,050 등락률 +7.39% 거래량 882,074 전일가 14,200 2020.10.12 09:54 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 3분기 스마트폰 사업부 호조… "내년 3억대 이상 팔릴 것"자화전자, 갤럭시 부품주 테마 상승세에 6.36% ↑[AI 분석 리포트] 금주의 투자유망주_자화전자, 케이엠더블유 외 close 가 실적 개선 기대감에 장중 7%대 오름세를 보이고 있다.

12일 오전 9시 37분 코스피시장에서 자화전자 자화전자 033240 | 코스피 증권정보 현재가 15,250 전일대비 1,050 등락률 +7.39% 거래량 882,074 전일가 14,200 2020.10.12 09:54 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 3분기 스마트폰 사업부 호조… "내년 3억대 이상 팔릴 것"자화전자, 갤럭시 부품주 테마 상승세에 6.36% ↑[AI 분석 리포트] 금주의 투자유망주_자화전자, 케이엠더블유 외 close 는 전 장보다 7.39% 오른 1만5250원에 거래됐다. 자화전자 자화전자 033240 | 코스피 증권정보 현재가 15,250 전일대비 1,050 등락률 +7.39% 거래량 882,074 전일가 14,200 2020.10.12 09:54 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 3분기 스마트폰 사업부 호조… "내년 3억대 이상 팔릴 것"자화전자, 갤럭시 부품주 테마 상승세에 6.36% ↑[AI 분석 리포트] 금주의 투자유망주_자화전자, 케이엠더블유 외 close 의 주가 상승은 삼성전자 스마트폰사업부(IM) 호조에 따른 영향을 받은 것으로 분석된다.

박강호 대신증권 연구원은 “내년 삼성전자의 IM부문의 영업이익은 12조7000억원으로 올해보다 5%가량 늘어날 것”이라며 “삼성전자향 부품업체는 평균공급가격 상승과 가동률 확대로 매출과 이익 증가세를 보일 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr