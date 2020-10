한글날, 정쟁 지우겠다지만 아직도 엇갈린 여야 … 집회 철회 "감염예방차원"vs "반헌법적 억지"

[아시아경제 나한아 기자] 한글날을 맞은 여야는 한글의 우수성과 세종대왕의 애민정신을 강조하면서도, 일부 보수단체의 도심 행사와 집회계획을 경찰이 원천 봉쇄하는 것에 대해서는 극명한 입장차를 보이며 이견에 날을 세웠다.

더불어민주당 강선우 대변인은 9일 서면 브리핑을 통해 "행복한 국가로 가는 길에는 여야가 따로 있지 않다. 바른말, 고운 말로 정치의 품격을 지킬 수 있기를 희망한다."라며 "정쟁은 지워내겠다"라고 말하며 한글날에 애민정신을 강조했다.

더불어민주당 최인호 수석대변인은 이날 구두 논평을 통해 "법원이 집회 금지 처분에 대한 집행정지 신청을 기각한 것은 코로나19 감염 예방과 확산 방지 차원"이라며 "불법 집회를 계획하는 방역 방해 세력은 법원 판결대로 즉각 불법 집회를 철회해야 한다"라고 주장했다.

최 수석대변인은 차량 집회를 허용해야 된다는 국민의힘을 향해 "집회 강행 세력을 두둔해서는 절대 안 된다."라며 "만약 집회를 강행하고 방역을 방해하는 세력에 대한 정치적 비호가 있다면 국민이 좌시하지 않을 것"이라고 주장했다.

반면 국민의힘 배준영 대변인은 광화문에 차벽이 둘러싸인 것을 꼬집으며 "소통을 중요하게 생각한 세종대왕에게 오늘은 꽉 막힌 날이 될 듯하다"라고 비판했다.

배 대변인은 여당의 집회 금지 법안 발의에 대해 "이제 신문고를 찢고 광화문의 종도 깨겠다는 것인가"라며 "코로나19를 핑계로 정권에 반하는 목소리를 아예 차단하겠다고 하는 위험한 반헌법적 억지"라고 반박했다.

그는 "정부는 연휴에 인산인해를 이루는 다른 곳에 대한 대책 정도는 밝혀야 한다."라고 지적하며 "권위가 있으면 권력은 따른다. 정부는 조바심내지 말고 소통을 통해 먼저 권위를 획득하기 바란다."라고 말했다.

국민의당 안혜진 대변인은 "현 정권의 위정자들은 국민을 사랑하기는커녕 사회 이슈가 있을 때마다 국민을 편 가르고 사회를 분열시키고 있다"라며 "정부는 애민정신을 되새겨야 한다."라고 지적했다.

정의당 조혜민 대변인은 "정치가 민의를 반영하지 못하고 있다는 간절한 국민들의 목소리가 여전히 울려 퍼지고 있다"라며 "갑질논란·특혜 논란 등 각종 기득권 찬스가 만연한 것이 현주소이기 때문"이라고 말했다.

한편 경찰에 따르면 한글날 서울 지역에 신고된 집회는 7일 정오 기준 1천210건이며 이 중 인원이 10명 이상이거나 중구·종로구 등 집회 금지 구역에 신고된 137건에 대해 '개최 금지'를 통고했다. 법원도 개천절에 이어 한글날 서울 도심 집회를 불허했다.

집회가 금지되면서 합법적인 대규모 집회는 불가능해졌으나 일부 보수단체는 사전 신고 없이도 개최할 수 있는 기자회견 등의 형태로 진행할 예정이다.

