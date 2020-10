강원 화천 농장서 아프리카돼지열병 발생…1년 만에 재발

[아시아경제 부애리 기자] 강원 화천군 양돈농장에서 아프리카돼지열병이 발생했다.

사육돼지에서 아프리카돼지열병이 1년 만에 발생하면서 방역당국과 양돈농가에는 비상이 걸렸다.

9일 아프리카돼지열병 중앙사고수습본부에 따르면 전날 강원 철원군 소재 도축장을 예찰하던 중 화천군 양돈농장에서 출하된 어미돼지(모돈) 8두 중 3두가 폐사한 것을 확인했다.

이에 해당 어미돼지 시료를 수거해 농림축산검역본부에서 정밀분석한 결과 아프리카돼지열병으로 확진됐다.

해당 농장은 돼지 940마리를 사육하고 있다.

중수본은 이날 오전 5시부터 11일 오전 5시까지 48시간 동안 경기·강원의 돼지농장과 도축장·사료공장·출입차량 등 축산시설 등에 대해 일시이동중지명령을 발령했다.

또 해당 농장의 돼지 전부와 인근 10㎞ 내 양돈농장 2곳의 사육돼지 1525마리에 대해 살처분을 시행할 예정이다.

앞서 사육돼지에서 아프리카돼지열병이 발생한 것은 지난해 10월 9일이 마지막이었다.

중수본은 이날 오전 10시 긴급 브리핑을 열고 방역강화대책을 발표한다.

