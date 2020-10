또 '종전선언' 꺼낸 文…與 "비극 악순환 끊자" vs 野 "종전 집착 두려워"

文 대통령 "종전선언, 한반도 평화의 시작…한미 협력하자"

[아시아경제 허미담 기자] 문재인 대통령이 8일 한반도 종전선언을 다시 강조한 것을 두고 여야가 엇갈린 반응을 보이고 있다. 여당은 "이럴 때일수록 종전선언의 추진을 포기해서는 안 된다"며 문 대통령을 옹호한 반면, 야당은 북한군의 총격으로 우리 국민이 사망한 지 겨우 보름 만에 이 같은 발언을 한 것이 성급하다는 지적이다.

앞서 문 대통령은 이날 한미교류를 위한 비영리단체 코리아소사이어티의 화상 연례 만찬 기조연설에서 "종전선언이야말로 한반도 평화의 시작"이라면서 "한반도 종전선언을 위해 양국이 협력하고 국제사회의 적극적인 동참을 이끌게 되길 희망한다"고 밝혔다.

민주당 내부에서도 종전선언을 지지하는 목소리가 나오고 있다. 허영 민주당 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "종전선언은 우리 국민의 생명과 안전위협을 제거할 가장 강력한 수단"이라고 주장했다.

그는 "북한의 우리 민간인 피격은 한반도 분단의 비극을 극명하게 보여주는 사건이었다. 희생자에게는 깊은 애도를, 유족과 국민 여러분께는 한없는 위로의 말씀을 드린다"면서도 "지금과 같이 엄중한 시기일수록, 우리는 종전선언의 추진을 포기해서는 안 된다. 포기할 수도 없다"고 했다.

이어 "이제는 이 비극의 악순환을 끊어야만 한다. 우리 후손들에게 반쪽짜리 평화라는 짐을 지워주는 것은 너무나도 가혹하다"며 "종전선언은 이번 피격사건과 같은, 우리 국민의 생명과 안전에 대한 위협을 제거할 수 있는 가장 강력한 수단이다. 모든 비정상의 정상화를 이뤄낼 유일한 길"이라고 했다.

그는 국민의힘을 향해 "공당으로서 외교·안보상의 무분별한 의혹 제기를 즉각 멈춰달라"면서 "한반도의 평화와 번영 앞에서는 여야가 따로일 수 없다. '한반도 종전선언 촉구 결의안'이 21대 국회에서 조속히 의결될 수 있도록, 부디 힘을 모아주시기 바란다"고 강조했다.

국회 외교통일위원장인 송영길 민주당 의원 또한 이날 자신의 페이스북을 통해 "남과 북이 대립하고 갈등하여, 그래서 한반도의 긴장이 높아질수록 우리는 평화를 향한 여정을 멈추지 말아야 한다"고 했다.

그는 "종국적인 북핵폐기는 종전선언과 더불어 북미 관계 정상화와 평화협정체결과 함께 추진될 수 있을 것"이라며 "제2의 민간인 피살사건을 막기 위해 남북관계의 법률적 전쟁상태 즉 휴전상태가 평화협정으로 전환되어야 전쟁이 종식될 것"이라고 덧붙였다.

같은 당 안민석 의원 역시 문 대통령의 종전선언을 환영했다. 안 의원은 자신의 페이스북에 문 대통령의 발언을 인용하며 "남과 북의 경계에서, 6·25 이후에도 수많은 민간인이 희생되었다. 정전 상황이 계속되는 한 비극은 계속된다"면서 "오늘 대통령의 연설처럼 '한반도에서 전쟁이 완전히, 영구적으로 종식되어야' 우리 국민의 희생을 항구적으로 종식시킬 수 있다"고 했다.

또 그는 "많은 어려움 속에서도 남북 정상 간의 신뢰와 대화는 이어지고 있는 것으로 보인다"면서 "이럴 때일수록 종전선언을 이야기하자"고 강조했다.

반면 야당은 문 대통령의 종전선언 발언에 일제히 반발했다. 윤희석 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 "이 와중에 문재인 대통령은 또다시 '종전선언'을 언급했다. 북한, 평화, 종전을 향한 대통령의 끝없는 집착에 슬픔을 넘어 두려움마저 느낀다"고 지적했다.

유승민 전 국민의힘 의원도 "비핵화는 실종된 지 오래고 우리 국민이 총살당하고 불태워져도 대통령의 머릿속에는 종전선언과 가짜평화밖에 없다"고 비판했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr