코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지

[아시아경제 이민지 기자] 오후에도 코스피와 코스닥지수가 오름세를 유지하고 있다.

8일 오후 1시 21분 코스피는 전 장보다 0.17%(4.13포인트) 오른 2391.07을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 당보다 0.90%(21.55포인트) 오른 2408.49로 장을 출발했다.

투자주체별로 보면 외국인 홀로 731억원어치 주식을 샀다. 개인과 기관은 각각 376억원, 529억원어치 주식을 팔았다.

시가총액별로 보면 삼성전자가 전 장보다 0.17% 내린 5만9800원에 거래됐다. SK하이닉스(-0.24%), 네이버(-1.15%)는 하락했다. 반면 LG화학(2.06%), 셀트리온(0.96%), 카카오(0.13%)는 상승했다.

코스닥지수는 같은시각 전 장보다 0.13%(1.10포인트) 오른 879.76을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 장보다 0.63%(5.46포인트) 오른 875.12로 장을 시작했다. 투자주체별로 보면 개인과 1454억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 522억원, 703억원어치 주식을 팔아치웠다.

코스닥시장에선 셀트리온헬스케어는 전 장보다 0.44% 오른 9만700원을 기록했다. 씨젠(5.44%), 셀트리온제약(0.44%), CJ ENM(0.98%)도 상승했다. 에이치엘비(-1.05%), 알테오젠(-2.13%)는 하락했다.

